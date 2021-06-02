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Оружие

Москва опровергла высылку российских специалистов по С-400 из Турции

09:52, 03 июня 2021

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ заверила, что Турция не собирается высылать российских технических специалистов, сопровождавших контракт по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400. Комментарий ведомства получило РИА Новости.

Ранее о высылке специалистов сообщило агентство Bloomberg. Турция таким образом якобы собиралась удовлетворить претензии США.

Возвращение российских технических специалистов, находящихся в Турции в связи с контрактом на С-400, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком, — подчеркнула пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова.

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