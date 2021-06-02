Москва опровергла высылку российских специалистов по С-400 из Турции

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Вашингтон собирается ускорить развёртывание гиперзвукового оружия в американской армии. Об этом заявил ответственный за разработку вооружений этого класса в Пентагоне Майкл Уайт, передаёт National Defense.

Бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение этих систем, поскольку эти системы разрабатываются в количествах, выходящих за [обозначенные ранее] рамки. Таким образом, мы действительно ускоряем развёртывание данного потенциала, — заявил...