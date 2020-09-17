Морские вертолёты Ка-52К «Катран» готовы к серийному производству

https://static.news.ru/photo/7af189fa-f889-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: volgog55/twitter.com

Завершены испытания морских вертолётов Ка-52К «Катран», неустранимых замечаний Минобороны РФ не имеет, вертолёты готовы к запуску в серийное производство, сообщил генеральный конструктор Национального центра вертолётостроения (НЦВ) «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев.

Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства. <...> Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и её дальнейшая модификация конечно пойдут в ВМФ, — цитирует конструктора РИА Новости.

Михеев добавил, что «Катран» привлекают к испытаниям во время сдачи промышленностью новых фрегатов и корветов для ВМФ России. Это происходит, когда реализуется программа посадки на новый корабль вертолёта.

Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облёты вертолётов, это рабочий процесс, — отметил он.

Испытания вертолёта проходят во время всего периода его эксплуатации в связи с заменой на нём оборудования и оружия, при этом несущую систему и силовую установку изменения не затрагивают.

Как писал NEWS.ru ранее, новые виды управляемого вооружения испытываются на ударном вертолёте Ми-28НМ в ходе госиспытаний. Об этом рассказал начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолёты России»), Герой России Сергей Маслов.