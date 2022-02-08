Морская пехота отработала действия по защите побережья Крыма
Александр Чеков
Александр Чеков
14:46, 08 февраля 2022
Фото: mil/vk.com
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Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) совместно с подразделениями армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) отработали действия по противодесантной обороне морского побережья Крыма. Были проведены стрельбы танковыми экипажами и артиллерией округа по морским целям. Учения прошли на межвидовом полигоне Опук, сообщает «Вести.Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.
Подразделения в составе тактических групп отработали задачи по противодесантной обороне побережья с проведением боевых стрельб танковыми экипажами и боевыми расчётами артиллерии армейского корпуса ЮВО по морским целям, — говорится в сообщении.
Подразделения морcкой инженерной службы ЧФ совместно с военнослужащими корпуса ЮВО оборудовaли рубежи и фортификационные сооружения, запасные огнeвые позиции и засады, установили минные поля на переднем крае обoроны.
Ранее сообщалось, что военные и представители разведслужб США полагают, что Россия намерена провести в феврале масштабные учения с использованием ядерных сил. Они считают, что тем самым Москва направит сигнал НАТО, чтобы Альянс не вмешивался в случае вторжения войск РФ на Украину.