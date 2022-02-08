Морская пехота отработала действия по защите побережья Крыма

Фото: mil/vk.com

Шесть крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов России передислоцируются из Средиземного моря в Чёрное для проведения боевых учений, сообщили в пресс-службе Минобороны. Корабли «Королёв», «Минск» и «Калининград» на данный момент находятся в проливе Дарданеллы, а военные судна «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут через черноморские проливы в течение следующих дней.

Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях, — рассказали в ведомстве. Ранее Россия уведомила Японию о проведении ракетных учений на территории южной...