Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» выходит на испытания

https://static.news.ru/photo/7ba19110-c25b-11ea-8d6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Фрегат «Маршал Шапошников» выйдет на испытания после модернизации в Японское море 10 июня 2020 года. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он вернётся уже к концу года.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский рассказал, что «Маршал Шапошников», оснащённый комплексами крылатых ракет «Калибр-НК» и «Уран», проходил модернизацию во Владивостоке в Центре судоремонта «Дальзавод».

За время модернизации были отремонтированы корпусные конструкции, демонтированы и оборудованы заново около 20% надстройки корабля, отремонтирована донно-забортная арматура, частично были заменены магистральные кабельные трассы, установлены современные комплексы крылатых ракет «Калибр-НК» и «Уран», а также новое оборудование, сообщает «Российская газета».

Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское вооружение, — привели слова Николая Воскресенского в издании.

Отмечается, что на испытаниях будет проверена работа главной энергетической установки фрегата.

Ранее NEWS.ru писал, что Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21. Один из них пройдёт лётные испытания с российским двигателем ПД-14.