Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» выходит на испытания

Фрегат «Маршал Шапошников» выйдет на испытания после модернизации в Японское море 10 июня 2020 года. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он вернётся уже к концу года.
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский рассказал, что «Маршал Шапошников», оснащённый комплексами крылатых ракет «Калибр-НК» и «Уран», проходил модернизацию во Владивостоке в Центре судоремонта «Дальзавод».
За время модернизации были отремонтированы корпусные конструкции, демонтированы и оборудованы заново около 20% надстройки корабля, отремонтирована донно-забортная арматура, частично были заменены магистральные кабельные трассы, установлены современные комплексы крылатых ракет «Калибр-НК» и «Уран», а также новое оборудование,
Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское вооружение, — привели слова Николая Воскресенского в издании.
Отмечается, что на испытаниях будет проверена работа главной энергетической установки фрегата.
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