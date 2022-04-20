Минобороны РФ опубликовало новые кадры пуска «Сармата»

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

США приступили к обучению части украинских военных применению американских гаубиц, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон. Ранее в американском военном ведомстве сообщали, что США начнут процесс обучения Вооружённых сил Украины при поступлении вооружений.

Это совсем небольшое число украинцев, немногим больше 50, — отметил представитель Пентагона. В ведомстве также уточнили, что обучение пройдёт за пределами Украины. Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского...