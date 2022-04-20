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Оружие

Минобороны РФ опубликовало новые кадры пуска «Сармата»

21:20, 20 апреля 2022
Минобороны РФ опубликовало новые кадры пуска «Сармата» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Минобороны России опубликовало новые кадры успешного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». 20 апреля ракета была впервые запущена с космодрома в Плесецке в рамках госиспытаний.

После завершений испытаний комплекс должен поступить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин.

Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта, пояснили в Минобороны РФ.

Ранее аналитики китайского издания Baijiahao объяснили, что пугает американцев в российской баллистической ракете «Сармат». Это дальность полёта до 18 тысяч километров, сообщается в издании.

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