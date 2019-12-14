https://static.news.ru/photo/9c58d810-1fa3-11ea-a8e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Многоцелевые мины нового поколения ПТМ-5 разработает и создаст до конца 2020 года российский концерн «Техмаш» в рамках опытно-конструкторской работы «Нокаут-5». Подобная мина может поражать танки, транспорт и пехоту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора «Техмаша» Владимира Лепина.

Сейчас на предприятиях холдинга ведутся несколько опытно-конструкторских работ. Среди них — ОКР «Нокаут-5». Это проект по созданию многоцелевой (противотанковой, противотранспортной, противопехотной) мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей. Завершение работ планируем к концу 2020 года, — процитировали Владимира Лепина в ТАСС.

Также сотрудники «Научно-исследовательского инженерного института», который входит в «Техмаш», работают над созданием противопехотной осколочной мины ПОМ-3. В отличие от мин старого поколения, которые разминируют сапёры, ПОМ-3 срабатывает самостоятельно, по установленному времени.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны России приняло решение вооружить бойцов российского спецназа усовершенствованной бесшумной моделью автомата «Вал».