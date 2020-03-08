https://static.news.ru/photo/75b84e72-61dc-11ea-a486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный рынок вооружений за 2015-2019 годы прибавил 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Экспорт военной продукции больше всего вырос в США(23%) и Франции (72%), подсчитали в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIRPI).

Также в числе лидеров оказались Германия, Россия и Китай. РФ попала в рейтинг несмотря на падение показателей на 18%, пишет SIRPI.

Снижение объёма поставок российского оружия в Индию (основная страна — покупатель оружия из РФ) привело к резкому снижению поставок, — говорится в материале.

Впервые в перечне оказалась Южная Корея (+143%). Израиль увеличил экспорт на 77% с 2015 по 2019 годы.

В указанный период поставки на Ближний Восток увеличились на 61%. На регион приходится 35% всего рынка оружия. Крупнейшим импортёром является Саудовская Аравия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США и их союзники по НАТО близки к тому, чтобы разместить оружейные компоненты в космосе. Внутри блока всё чаще идёт речь о возможности силовых действий в космическом пространстве.