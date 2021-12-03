«Мир в руках политиков»: Баранец рассказал, как России избежать войны

Любая война начинается, когда политики и дипломаты, прежде всего, не находят общий язык, компромисс, устраивающий все стороны, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, отвечая на вопрос, как России в нынешних условиях избежать войны с любой державой, которая посягнёт на её суверенитет. Он подчеркнул, что если оппоненты не понимают, что иногда нужно идти на уступки и твёрдо настаивают исключительно своей правоте, то «сразу начинает пахнуть горелым порохом».

Любая война начинается тогда, когда не находят общего языка, прежде всего, политики и дипломаты. И когда они не могут найти компромисс, когда и та, и другая стороны не понимают, что на чём-то надо стоять твёрдо, а в чём-то можно уступить, тогда сразу начинает пахнуть горелым порохом, тогда люди нажимают на спусковые крючки, кнопки пусковых ракетных установок и так далее. Мир в руках политиков и дипломатов, — отметил Баранец.

Разговоры о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, стремление США ограничить КНР на пути к «военной гегемонии» и возможность оказания поддержки Украине против «российской агрессии» говорят о том, что Вашингтон приближается к новой войне, об этом заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Старший научный сотрудник авторитетного журнала The American Conservative в своей статье оценил готовность американцев к боевым действиям против России и КНР. По словам автора, американскому президенту стоит подумать касательно применения военной силы против Пекина и Москвы и вспомнить о Пёрл-Харборе.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к вероятности применения Москвой военной силы против республики.