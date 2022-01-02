В Минобороны раскрыли, какая техника поступит в Сухопутные войска

В 2022 году в соединения и воинские части Сухопутных войск РФ должно поступить более 400 единиц бронетанковой техники, говорится в сообщении Минобороны. Передача техники произойдёт в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Вся техника уже успешно зарекомендовала себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортёры БТР-82А, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в состав вооружённых сил вошла новая зенитная ракетная система С-500. ЗРС не имеет аналогов, она может поражать космические аппараты, боевые части межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковые цели на большой высоте.

А Северный флот в 2021 году провёл более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет. В частности, первые в мире гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» запускались 12 раз.