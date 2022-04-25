Минобороны США рассказало о новой партии поставок оружия для Украины

США готовят к отправке на Украину зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование. Как сообщается в Twitter министерства обороны США, оно будет доставлено на авиабазу в Дувре до конца месяца.

Работники наших авиабаз готовят к отправке контейнеры с комплексами Stinger, системами Javelin и другим оборудованием, — отмечается в сообщении.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense (@DeptofDefense) April 24, 2022

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США ноту с требованием остановить поставки оружия на Украину, так как действия Вашингтона не способствуют урегулированию ситуации дипломатическим путём. Он отметил, что действия США направлены на эскалацию конфликта, а американские конгрессмены в открытую говорят о том, что их задачей является не допустить того, чтобы «Россия твердо стояла на ногах, её интересы уважались в мире, а российский голос был слышен».

На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму в $800 млн. Она предусматривает передачу Киеву гаубиц, бронетранспортёров, вертолётов и тактических дронов. Испанский военный в отставке Хосе Антонио Алькаиде, комментируя поставки Западом оружия Украине, предупредил, что это только усугубляет ситуацию. По его словам, конфликт может разрастись и выйти за пределы Украины.