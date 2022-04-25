Минобороны США рассказало о новой партии поставок оружия для Украины
Минобороны США рассказало о новой партии поставок Stinger и Javelin для Украины
Сергей Князев
Сергей Князев
15:29, 25 апреля 2022
Фото: ministryofdefenceua/flickr.com
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США готовят к отправке на Украину зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование. Как сообщается в Twitter министерства обороны США, оно будет доставлено на авиабазу в Дувре до конца месяца.
Работники наших авиабаз готовят к отправке контейнеры с комплексами Stinger, системами Javelin и другим оборудованием, — отмечается в сообщении.
Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США ноту с требованием остановить поставки оружия на Украину, так как действия Вашингтона не способствуют урегулированию ситуации дипломатическим путём. Он отметил, что действия США направлены на эскалацию конфликта, а американские конгрессмены в открытую говорят о том, что их задачей является не допустить того, чтобы «Россия твердо стояла на ногах, её интересы уважались в мире, а российский голос был слышен».
На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму в $800 млн. Она предусматривает передачу Киеву гаубиц, бронетранспортёров, вертолётов и тактических дронов. Испанский военный в отставке Хосе Антонио Алькаиде, комментируя поставки Западом оружия Украине, предупредил, что это только усугубляет ситуацию. По его словам, конфликт может разрастись и выйти за пределы Украины.