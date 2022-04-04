Минобороны России сообщило об уничтожении 14 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России ночью 4 апреля уничтожила 14 военных объектов Украины. Как сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ, в их числе значатся несколько складов оружия и боеприпасов.

Уничтожены два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» <...>, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные уничтожили крупные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе, которые снабжали Вооружённые силы Украины топливом. В ведомстве добавили, что ещё одно топливное хранилище и стоянка авиационной техники были поражены ударами ВС РФ в пригороде Николаева.

Кроме того, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов Украины. Военными в результате удара по аэродрому Баловное под Николаевым было уничтожено три украинских вертолёта.