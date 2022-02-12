Минобороны сообщило об обнаружении подлодки США в территориальных водах РФ

Минобороны России 12 февраля около курильского острова Уруп в территориальных водах РФ зафиксировало присутствие американской подводной лодки типа «Вирджиния», об этом сообщает пресс-служба ведомства.

12 февраля 2022 года в 10:40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России провёл крупномасштабные учения. Как отмечается, в рамках учений кораблей ВМФ провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО). В плановых манёврах было задействовано более 20 боевых кораблей в составе ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей, которые также вышли 26 января из военно-морских баз в Севастополе и Новороссийске.

Ранее крупномасштабные учения провёл Северный флот в Баренцевом море совместно с Арктической экспедиционной группировкой. В манёврах было задействовано до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе фрегат «Адмирал Горшков».