Минобороны: «Сармат» могут оснастить гиперзвуковым оружием

Российскую межконтинентальную ракету «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «Авангард», заявил командир Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что подобные комплексы во всём мире стоят на «боевом дежурстве» только у Вооружённых сил РФ.

С созданием «Авангарда» создана новая эра — эра гиперзвукового оружия. Сегодня ни у кого в мире [таких комплексов], стоящих на боевом дежурстве нет, а у нас есть, — заявил Каракаев.

Он подчеркнул, что «Сармат» способен одновременно нести несколько гиперзвуковых ударных блоков.

20 апреля с космодрома Плесецк была успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат». Это первый пуск в программе госиспытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта, пояснили в Минобороны РФ.

С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что при создании «Сармата» использовались только отечественные технологии, это обеспечит бесперебойный серийный выпуск.

Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что «Сармат» будет значительно мощнее других стратегических средств, в том числе таких, как американская Minuteman III. Он добавил, что она также сможет обходить системы ПРО США и НАТО.