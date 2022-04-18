Минобороны России: за ночь войска подавили 13 опорных пунктов ВСУ

Минобороны России на очередном брифинге сообщило, что минувшей ночью высокоточными ракетами воздушного базирования были подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ВС РФ нанесли удары по местам сосредоточения войск и техники противника в районах Славянска, Барвенково и населённого пункта Попасная.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевого применения бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты Вооружённых сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ в любое время суток и в любых погодных условиях.

До этого представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Львова 124-й объединённый центр обеспечения тыла командования сил логистики украинских военных. Отмечается, что там находилась крупная партия американского и европейского вооружения, поступившего за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран.