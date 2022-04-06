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Минобороны России сообщило о 24 уничтоженных военных объектах на Украине

10:26, 06 апреля 2022
Минобороны России сообщило о 24 уничтоженных военных объектах на Украине Фото: MOD Russia/Global Look Press
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В ночь на 6 апреля войска России уничтожили 24 военных объекта Украины, включая зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники. Как отмечается в Telegram-канале министерства, также утром 6 апреля уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населённых пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

Кроме того, в районах Бердянска Горняка, Уванского и Чернобаевки сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Всего с начала действий на Украине уничтожены 125 самолётов, 93 вертолёта, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие бронемашины, 215 установок залпового огня, 854 орудия артиллерии и миномёта, а также 1882 единицы специальной техники.

Ранее стало известно, что 5 апреля Вооружённые силы России ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили в Харьковской области украинский командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту тяжёлой техники, заявил Игорь Конашенков. Украинские объекты находились в районах населённых пунктов Золочев и Чугуев.
 

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