Минобороны России показало уничтожение украинской техники силами Су-34

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Министерство обороны России обнародовало видеозапись уничтожения украинской военной техники истребителями-бомбардировщиками Су-34. На ролике, опубликованном РИА Новости, показан взлёт самолётов с ВПП, затем демонстрируется поражение грузовиков украинских войск.

Отмечается, что цели были уничтожены точными попаданиями со средних высот.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожены 86 военных объектов Украины, в том числе две реактивные системы залпового огня. Также российскими средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков и Чернигов.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожены 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов и 1564 танка.

Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов заявил, что российская авиация на Украине атакует очень точно, активно применяя штурмовики Су-25, истребители Су-35, Су-27 и Су-30, а также вертолёты Ка-52 и Ми-28 («Ночные охотники»). Помимо этого, важны в процессе спецоперации ударные и разведывательные беспилотники, в том числе «Иноходец».