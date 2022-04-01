Минобороны России показало пуск ракеты «Оникс» по объекту ВСУ

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Российский вертолёт Ка-52 идеально подходит для условий и задач специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, рассказал NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. Спикер объяснил, что машина обладает «очень хорошими преимуществами» — отличным зависанием, маневренностью и живучестью.

Именно для этой операции Ка-52 подходит идеально. Именно для тех задач, которые есть. Ничего удивительного нет. У него есть очень хорошее преимущество — он отлично зависает, хорошо бьёт на большую...