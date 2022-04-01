Минобороны России показало пуск ракеты «Оникс» по объекту ВСУ

В Сети появилось видео одиночного пуска высокоточных крылатых ракет «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» по объекту ВСУ. Кадры опубликованы Минобороны России. Особо отмечается, что удар был нанесён в рамках выполнения задач специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Чёрного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс», уничтожив командный пункт ВСУ, — говорится в сообщении.
Минобороны России ранее опубликовало видео уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолётов Ка-52 армейской авиации ВКС РФ. Объекты были поражены с расстояния свыше семи тысяч метров.
Удар был нанесён противотанковой управляемой ракетой комплекса «Вихрь» с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО.