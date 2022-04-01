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Минобороны России показало пуск ракеты «Оникс» по объекту ВСУ

20:37, 01 апреля 2022
Минобороны России показало пуск ракеты «Оникс» по объекту ВСУ Фото: mil/vk.com
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В Сети появилось видео одиночного пуска высокоточных крылатых ракет «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» по объекту ВСУ. Кадры опубликованы Минобороны России. Особо отмечается, что удар был нанесён в рамках выполнения задач специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Чёрного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс», уничтожив командный пункт ВСУ, — говорится в сообщении.

Минобороны России ранее опубликовало видео уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолётов Ка-52 армейской авиации ВКС РФ. Объекты были поражены с расстояния свыше семи тысяч метров.

Удар был нанесён противотанковой управляемой ракетой комплекса «Вихрь» с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО.

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