Минобороны России показало видео прикрытия воинских колонн с воздуха

Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео, демонстрирующее, как лётчики армейской авиации Воздушно-космических сил обеспечивают прикрытие воинских колонн с воздуха. Сообщается, что для этого используются вертолёты Ми-8.

Экипажи вертолётов Ми-8 выполняют парные взлёты, полёты в составе групп с минимальными интервалами на высотах 100–150 метров со скоростью до 200 км/ч, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана работа оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах записи, размещённой в Telegram, расчёт выполняет стрельбу по складам с оружием и боеприпасами, которые предназначались ВСУ. После удара «Искандеры» максимально быстро перемещаются на новые позиции.

Также представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы РФ высокоточными ракетами наземного базирования уничтожили цеха предприятия по созданию взрывчатых веществ и пороха для украинских войск в районе Павлограда. Он добавил, что ракетами «воздух — земля» были поражены девять военных объектов Украины, в том числе четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.