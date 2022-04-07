Минобороны России: на Украине уничтожен центр для иностранных наёмников

В районе Одессы уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наёмников, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Это удалось сделать с помощью высокоточных ракет берегового ракетного комплекса «Бастион». Помимо этого, на станциях Покровск, Славянск и Барвенково российские войска ликвидировали технику и вооружение резервов ВСУ.

Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населённого пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наёмников, — сказано в сообщении.

За прошедшие сутки средства ПВО уничтожили два украинских вертолёта Ми-8 и Ми-24, а также пять БПЛА, включая два «Байрактар ТБ-2». Кроме того, был поражён 81 военный объект.

Ранее сообщалось, что экипаж фрегата Черноморского флота выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины из акватории Чёрного моря. Минобороны опубликовало видео пуска, где виден последовательный старт четырёх крылатых ракет.

Также Минобороны России опубликовало кадры высокоточного ракетного удара по базам горючего, которые снабжали украинские войска. В ведомстве заявили, что две сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» были выпущены из берегового комплекса «Бастион» на побережье Чёрного моря.

Кроме того, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что под Харьковом ВКС уничтожили скопление военной техники и топливную базу. Он отметил, что скопление иностранной техники, которая поставлялась на Украину для нужд ВСУ, уничтожено на станции Лозовая.