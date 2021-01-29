Минобороны РФ раскрыло характеристики стратегического комплекса «Ярс-С»

https://static.news.ru/photo/1747a8a4-6237-11eb-98d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С». Решение рассекретить данные приурочено ко Единому дню военной приёмки — 29 января.

Среди ТТХ указаны: калибр — 1,86 метра, длина ракеты — 17,8 метра. Кроме того, стартовая масса — 46 тонн, полезная нагрузка составляет 1250 килограммов, дальность — до 10 тысяч км. МБР получила твёрдый тип топлива. Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс-С» призван уничтожать все виды стратегических целей с возможностью маневрирования, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Мобильными «Ярсами» полностью перевооружили Тейковскую, Йошкар-Олинскую, Нижнетагильскую, Новосибирскую и Иркутскую ракетные дивизии. Идёт поступление МБР в Барнаульскую и Бологовскую дивизии на подвижных носителях, а Козельская дивизия получит комплекс стационарного базирования.

Накануне Минобороны РФ изменило требования к будущему самолёту непосредственной огневой поддержки. Аппарат разрабатывается на базе военно-транспортного аппарата. Технологию планируют задействовать для помощи войскам в боевых условиях. Артиллерийским огнём и управляемыми боеприпасами он будет уничтожать живую силу, укрепления и бронетехнику противника в любых погодных условиях, днём и ночью. Проект стартовал ещё в 2016-м. В 2019 году стало известно, что основой для него должен стать Ан-12, но позже выяснилось, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к подобной технике.

Как писал NEWS.ru, журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего. По их мнению, МиГ-41 объединит в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения, что сделает его серьёзной угрозой для спутников врагов. Далее авторы статьи перечислили гипотетические модели, характеристики которых основаны на представлении журналистов о модернизации существующей военной авиации.