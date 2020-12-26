Минобороны РФ впервые показало вооружённый беспилотник «Орион»

https://static.news.ru/photo/4742828c-48b9-11eb-8ee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России впервые продемонстрировало, как выглядит беспилотник «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

Аппарат в боевом облике можно увидеть в опубликованном на сайте Минобороны календаре на 2021 год. «Орион» представлен в опытно-конструкторской разработке «Иноходец», в пустынном камуфляже. Под крыльями у аппарата подвешены корректируемые авиабомбы КАБ-20.

(календарь доступен по ссылке: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/calendar2021.htm)

Эти бомбы весят по 21 килограмму каждая, снабжены осколочно-фугасной боевой частью весом в семь килограмм, а также спутниковыми и лазерными системами самонаведения. КАБ-20 являются эффективным средством поражения легкобронированных целей и живой силы.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года летательный аппарат «Орион» упал в посёлке Листвянка Рязанской области в 70 метрах от жилых домов. Источник в российском военном ведомстве тогда заявил, что этот инцидент не повлияет на поставку аппарата на вооружение в конце 2019 года.

О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года.