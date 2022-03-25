Минобороны РФ сообщило об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Сергей Князев
Сергей Князев
09:17, 25 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов комплекса «Искандер» при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства, с помощью оперативно-тактического комплекса была уничтожена база подготовки иностранных наёмников на Украине.
Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» была уничтожена база подготовки иностранных наёмников, — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Министерство обороны России обнародовало видеозапись уничтожения украинской военной техники истребителями-бомбардировщиками Су-34. На ролике показан взлёт самолётов с ВПП, затем демонстрируется поражение грузовиков украинских войск. Цели были уничтожены точными попаданиями со средних высот.
До этого официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожены 86 военных объектов Украины, в том числе две реактивные системы залпового огня. Также российскими средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков и Чернигов.