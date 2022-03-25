Минобороны РФ сообщило об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине

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Украина может по рекомендациям США спрятать военные объекты — к примеру, производство оружия — под землю, заявил военный эксперт Сергей Хатылев изданию «Слово и Дело». Американцы изучают военную историю и могут подсказать украинской стороне опыт Японии, считает он.

Мы знаем боевой опыт Японии, которая строила разнообразные сооружения на Курильских островах и Сахалине в 1940-х годах. Я там служил и на многих островах был. Видел, какие сооружения и каким...