Минобороны РФ: российские войска за сутки сбили пять самолётов Украины
Сергей Князев
Сергей Князев
10:58, 28 марта 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Российская авиация и силы противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолётов Вооружённых сил Украины, включая истребитель Су-27, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, которые приводит ТАСС, самолёты сбиты над Черниговской и Донецкой областями.
За сутки сбиты в воздухе четыре самолёта Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью<...> В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27, — сказал он.
Ранее Минобороны РФ показало продвижение колонны российской бронетехники в 40 км от Киева. Подразделения воздушно-десантных войск совершили марш с преодолением водной преграды и уничтожением техники противника, включая беспилотные летательные аппараты.
До этого сообщалось, что в течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России поразили 36 военных объектов Украины. С начала событий на Украине ВС РФ уничтожили 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и 170 установок реактивных систем залпового огня. Вооружённые силы РФ вышли к южным окраинам Новосёловки, тогда как подразделения Луганской Народной Республики продвинулись на пять километров, овладев населёнными пунктами Ивановка и Новосадовое и вышли на рубеж Терны.