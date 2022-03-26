Минобороны РФ: российские войска за сутки сбили пять самолётов Украины

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч». По его словам, которые приводит ТАСС, в течение суток 27 марта авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины, включая три склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов и 23 района сосредоточения боевой техники

В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч», — проинформировал Конашенков. По его словам, с начала событий на Украине ВС РФ...