Минобороны РФ рассчитывает на изменение позиции США по договору СНВ-3

https://static.news.ru/photo/ac9e6898-4865-11eb-8ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве обороны России надеются, что после утверждения итогов президентских выборов в США Вашингтон проявит большую заинтересованность в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Российская Федерация предложила США продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. Вместе с тем у американской стороны другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении договора о СНВ, — рассказал Фомин в интервью «Российской газете».

Замминистра обороны РФ добавил, что в настоящее время ситуация с договором СНВ-3 складывается «не лучшим образом», так как всё меньше времени остаётся до окончания срока его действия. При этом Фомин выразил надежду, что позиция Вашингтона изменится после утверждения итогов президентских выборов в стране.

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что у России и США не останется ограничений для создания стратегического вооружения в случае непродления ДСНВ-3.

Как сообщал NEWS.ru, посольство России в США обратилось к Вашингтону с призывом до 5 февраля 2021 года продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).