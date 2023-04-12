Минобороны РФ: прошли испытания МБР с перспективным оснащением

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Министерство обороны РФ на официальной странице сообщило о том, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Отмечается, что запущенная с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области ракета поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. В ведомстве уточнили, что испытания подтвердили правильность технических решений, которые были применены при разработке МБР.

11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса, — сказано в пресс-релизе.

В Минобороны добавили, что задачи пуска выполнены в полном объеме.

Ранее глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна. В этой связи Пентагону требуются средства сдерживания. Он также указал на испытания российской атомной подлодки «Белгород» с торпедами «Посейдон», которыми можно наносить удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. По его мнению, нужно «держать Россию под угрозой».