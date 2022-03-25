Минобороны РФ показало кадры уничтожения Ка-52 командного пункта ВСУ

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Минобороны России опубликовало видео уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолётов Ка-52 армейской авиации ВКС РФ. Объекты были поражены с расстояния свыше семи тысяч метров.

Удар был нанесён противотанковой управляемой ракетой комплекса «Вихрь» с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО.

Вертолёты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар противотанковыми управляемыми ракетами по командному пункту ВСУ, — говорится в сообщении.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее завил, что группа боевых российских вертолётов «ночные охотники», состоящая из Ка-52 и Ми-28Н, в ночь на 25 марта уничтожила 24 единицы техники ВСУ, включая семь танков, пять БМП и три БТР. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 51 военный объект Украины.

Ранее Минобороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале кадры уничтожения Ка-52 ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники ВСУ. Широкий спектр средств поражения позволяет вертолётам уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в любое время.