Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки. Как сообщает телеканал «Звезда», установка находилась на замаскированной огневой позиции, но была обнаружена и уничтожена при помощи высокоточного вооружения.

На видео, которое снималось с беспилотника, видно поражение цели и последующее сильное возгорание.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за время спецоперации было уничтожено несколько сотен единиц украинской боевой техники. В частности, он утверждает, что ВС РФ уничтожили 230 украинских беспилотников, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронемашин, 154 установки РСЗО, а также 602 орудия полевой артиллерии и миномёта.

Также Конашенков заявил, что ВС РФ высокоточным оружием уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня и склад с боеприпасами в неработающем торговом центре в Киеве. Представитель Минобороны РФ в очередной раз обвинил украинских военных в использовании гражданских объектов в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона ВСУ в Житомирской области. Отмечается, что в результате удара была поражена военная инфраструктура, а также ликвидированы личный состав батальона, несколько иностранных инструкторов и группа наёмников.