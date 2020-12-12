Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет «Булава» с подлодки

https://static.news.ru/photo/436b378e-3c80-11eb-a476-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлён пуск ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах».

На ролике видно, как ночью над водой в небо поднимается ракета, освещая шлейф от предыдущего пуска. На других видео показано, как подлодка выходит из базы в Охотское море для проведения стрельб. Подводный крейсер самостоятельно ломает лёд, двигаясь в надводном положении. Также ролик демонстрирует работу экипажа на борту «Владимира Мономаха» во время учебных пусков ракет, пишет РИА Новости.

NEWS.ru писал, что атомная подводная лодка «Владимир Мономах» впервые осуществила пуск четырёх ракет «Булава». Залповый пуск выполнили в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря.

В Минобороны также добавили, что по подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район полигона.

Ранее «Владимир Мономах» в одном залпе запускал только две ракеты «Булава» — в ноябре 2015 года из Белого моря по полигону Кура.