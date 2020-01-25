https://static.news.ru/photo/eab2bf94-3f4c-11ea-a815-fa163e074e61_660.jpg Бомбардировщик Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Сухой» завершает исполнение контракта с Минобороны РФ на поставку 92 бомбардировщиков Су-34. Последние четыре самолёта будут переданы в течение полугода.

Последние четыре самолёта по действующему контракту будут переданы заказчику в первом полугодии 2020 года, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Контракт на поставку 92 бомбардировщиков Су-34 был подписан в 2012 году, военным ежегодно передавалось порядка 16--18 машин. Новый контракт, подписание которого планировалось в конце 2019 года, пока не заключён.

Как писал NEWS.ru, модернизированный вариант многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 должен появиться к 2022 году. Новый самолёт получит другую бортовую радиолокационную систему (РЛС) и усовершенствованный навигационный комплекс. Кроме того, будет улучшена система индикации информации в кабине пилотов. Контракт о модернизации самолёта был подписан компанией «Сухой» и Минобороны в августе. Разработки будут проводиться с учётом применения Су-34 в Сирии.