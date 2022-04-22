Минобороны: ракеты «Калибр» уничтожили батальон ВСУ у станции Мелиоративное

В районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожен батальон Вооружённых сил Украины с вооружением и военной техникой, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Уточняется, что удар был нанесён с помощью высокоточных ракет «Калибр».

В результате удара высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой, — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что ночью были нанесены удары по трём украинским военным объектам, включая ЗРК С-300 близ населённого пункта Новосёлка, также была уничтожена бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ. Также, по словам генерала, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины, в том числе пункты управления, топливные хранилища, а также места базирования живой силы и военной техники.

До этого российские войска разрушили очередной укрепрайон ВСУ. Кадры последствий штурма опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что украинские военные не пожелали добровольно сложить оружие и в результате штурма были выбиты с укреплённых позиций.