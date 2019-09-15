Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство обороны совместно с военно-промышленными предприятиями рассмотрели варианты проектирования нового авианосца, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

По его словам, проектирование корабля такого типа предусмотрено долгосрочной программой кораблестроения, которую утвердил президент РФ Владимир Путин.

Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты, как должен выглядеть этот корабль. Есть различные сценарии: в атомном исполнении, в неатомном исполнении, — уточнил он.

Рязанцев также отметил, что проект по созданию нового авианосца требует много финансовых вложений, высокой межотраслевой кооперации и фактически использования всего научно-технического задела, который накопило российское кораблестроение, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее News.ru писал, что бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов рассказал, по каким причинам отечественный флот пошёл по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок. По его словам, Москва сделала ставку на «эффективные операции против авианосных групп».

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