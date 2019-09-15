https://static.news.ru/photo/3f5a9b54-d7a4-11e9-8505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство обороны совместно с военно-промышленными предприятиями рассмотрели варианты проектирования нового авианосца, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

По его словам, проектирование корабля такого типа предусмотрено долгосрочной программой кораблестроения, которую утвердил президент РФ Владимир Путин.

Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты, как должен выглядеть этот корабль. Есть различные сценарии: в атомном исполнении, в неатомном исполнении, — уточнил он.

Рязанцев также отметил, что проект по созданию нового авианосца требует много финансовых вложений, высокой межотраслевой кооперации и фактически использования всего научно-технического задела, который накопило российское кораблестроение, передаёт телеканал « Звезда ».

Ранее News.ru писал, что бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов рассказал, по каким причинам отечественный флот пошёл по пути создания ракетоносных кораблей — эсминцев, крейсеров, подлодок. По его словам, Москва сделала ставку на «эффективные операции против авианосных групп».