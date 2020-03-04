https://static.news.ru/photo/7a25a9fe-5e27-11ea-91c6-fa163e074e61_660.jpg ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжелые огнемётные системы «Тосочка» представят на параде Победы. Они впервые пройдут по Красной площади в Москве.

Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» и четыре боевые машины ТОС-2 «Тосочка», — говорится в сообщении ведомства.

Власти планируют задействовать в военном параде около 225 единиц вооружения и боевой техники. Из них 20 будут показаны впервые. Систему ТОС-1А «Солнцепёк» разработали в 2001 году. Она предназначена для поддержки пехоты и бронетанковых соединений, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru писал ранее, что правящая партия Эстонии призвала игнорировать парад Победы в Москве.