Минобороны показало запуск крылатых ракет «Калибр», нацеленных на ВСУ

Министерство обороны России продемонстрировало кадры запуска крылатых ракет модели «Калибр», нацеленных на объекты военной инфраструктуры Украины. Отрывок видео опубликован в Telegram-канале «Известий». Данные ракеты большой дальности также находятся на вооружении Китая и Индии. Их разработкой и производством занимается российское проектно-конструкторское бюро «Новатор».

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения беспилотного летательного аппарата Bayraktar расчётом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Командир расчёта зенитчиков рассказал, что «Тор» является универсальным оружием, он способен сбить любые летательные аппараты. За время проведения спецоперации было обнаружено 20 воздушных целей.

Ранее Министерство обороны России показало кадры подготовки к полёту и последующий вылет боевого вертолёта Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Один из командиров экипажа сравнил машину с близким другом, который благодаря высокой надёжности, мобильности и манёвренности бережёт лётчиков.

Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Так, силами боевой авиации России были уничтожены 17 военных объектов Украины, в число которых вошли два командных пункта, два склада боеприпасов, а также топливное хранилище и 11 опорных пунктов ВСУ. Кроме того, военные уничтожили два БПЛА в Северодонецке с помощью российских противовоздушных оборонных комплексов.