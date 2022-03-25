Минобороны России показало работу ударных вертолётов на Украине

Минобороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52, а также интервью с военным лётчиком о боевых вылетах в первые дни событий на Украине. Сообщается, что широкий спектр средств поражения позволяет вертолётам уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в любое время.

В ходе выполнения полётного задания экипажи ударных вертолётов обнаружили ротно-опорный пункт противника, а также бронетехнику ВСУ. Лётчики ВКС России парой нанесли ракетный удар, <...> полностью уничтожив объекты, — проинформировали в военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов комплекса «Искандер» при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. С помощью оперативно-тактического комплекса была уничтожена база подготовки иностранных наёмников на Украине. На опубликованных кадрах видно, что стрельба велась двумя типами ракет — баллистической и крылатой. Как заявил начальник расчета самоходной пусковой установки, здание, в котором располагался иностранный легион, было практически полностью разрушено баллистической ракетой.