Минобороны показало работу ракетных комплексов «Искандер» на Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:06, 25 апреля 2022
Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me
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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана работа оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах записи, размещённой в Telegram, расчёт выполняет стрельбу по складам с оружием и боеприпасами, которые предназначались националистам.
По данным разведки, на территории складов в ангарах были сосредоточены вооружение и военная техника ВСУ и боеприпасы к ним для снабжения группировки войск, — пояснили в военном ведомстве.
После удара «Искандеры» максимально быстро перемещаются на новые позиции.
Машина высокоточная. По координатам бьёт точно в цель, — подчеркнул заместитель начальника расчёта ОТРК «Искандер» Денис.
Ранее стало известно, что комплексы «Искандер» замаскированы мультиспектральным камуфляжем, заявил американский военный аналитик Дилан Малясов. Это защищает вооружение от обнаружения украинской разведкой, отметил он. Маскировка также обманывает умные боеприпасы и даёт тактическое и оперативное преимущество, добавил Малясов.