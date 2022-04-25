Минобороны показало работу ракетных комплексов «Искандер» на Украине

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» обеспечит безопасность России на ближайшие 30–40 лет. И в таких словах «нет бахвальства», поскольку иностранные оборонные комплексы технически не способны с ней справиться, подчеркнул он в эфире Первого канала.

Мы не зря говорим, здесь нет никакого бахвальства, мы правда понимаем, что на 30–35–40 лет вперёд «Сармат» обеспечит основу нашей безопасности, — отметил глава Роскосмоса. Он добавил, что в США...