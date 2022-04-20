Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления подразделения ВСУ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь». Как пишет телеканал «Звезда», штаб находился в здании промышленной застройки.

Известно, что пункт подразделения со средствами управления был уничтожен точным попаданием. Наведение высокоточного оружия и контроль нанесения удара осуществлялись с помощью беспилотника.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России 19 апреля ударами высокоточных ракет уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники ВСУ. Он также сообщил, что российским войскам удалось уничтожить пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в районе города Барвенково Харьковской области. В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены два опорных пункта в районе Калиново — Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное.

Утром 19 апреля Минобороны России сообщило, что минувшей ночью высокоточными ракетами воздушного базирования были подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск. Как сообщается, ВС РФ нанесли удары по местам сосредоточения войск и техники противника в районах Славянска, Барвенково и населённого пункта Попасная.