Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ вертолётами Ка-52

Министерство обороны России показало кадры, на которых ударные вертолёты Ка-52 российских Военно-космических сил ликвидировали укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинской армии при помощи управляемых и направляемых ракет. Как сообщается в официальном Telegram-канале министерства, экипажи армейской авиации уничтожили замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ.

Ракетным ударом вертолётов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием. На месте удара можно увидеть, как поднимается густой столб дыма, а также разлетаются части уничтоженной техники.

В ведомстве также сообщили, что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам. В Минобороны добавили, что украинские неонацисты используют жителей Харькова в качестве живого щита.