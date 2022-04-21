Минобороны показало кадры работы расчётов реактивных систем «Смерч»

Министерство обороны РФ показало в своём Telegram-канале кадры работы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Как пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство, боевые расчёты уничтожили склады с вооружением и боеприпасами ВСУ на замаскированном аэродроме.

По данным разведки, на территории замаскированного аэродрома подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня нанесли удар по складам, — сказали в ведомстве.

После залпового пуска ракет установки РСЗО «Смерч» на максимальной скорости покинули укрытия, заняли новые позиции и выполнили новые пуски по целям, после чего опять сменили позиции.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в течение 20 апреля ВКС России нанесли удары по 12 военным объектам Украины. Были уничтожены пять РСЗО, восемь единиц бронетехники и ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Языково Харьковской области. В течение дня российские войска поразили два пункта управления ВСУ в Гусаровке и Андреевке, три района в Архангеловке, Краматорске и Селидово, где находилась украинская военная техника и сосредоточение живой силы. Также российские военные уничтожили шесть опорных пунктов в районе Попасной, где базировались нацформирования.