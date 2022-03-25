Минобороны РФ: под Киевом уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ

Вечером 24 марта Вооружённые силы РФ нанесли удар по топливной базе в населённом пункте Калиновка под Киевом с помощью крылатых ракет морского базирования «Калибр», сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, эта топливная база была крупнейшей из оставшихся у Вооружённых сил Украины, передаёт ТАСС.

Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны, — заявил Конашенков.

Ранее Минобороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52. В ходе выполнения полётного задания экипажи ударных вертолётов обнаружили и уничтожили ротно-опорный пункт противника, а также бронетехнику ВСУ. Сообщается, что широкий спектр средств поражения позволяет вертолётам уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в любое время.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов комплекса «Искандер» при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. С помощью оперативно-тактического комплекса была уничтожена база подготовки иностранных наёмников.