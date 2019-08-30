https://static.news.ru/photo/8854d782-cb3a-11e9-8de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Министерство обороны провело последний запуск ракеты «Рокот». Больше снаряды подобного типа использоваться не будут, сообщил глава космодрома Плесецк Николай Нестечук.

По его словам, ещё один пуск планируется провести для госкорпорации «Роскосмос», передаёт РИА Новости .

Эксплуатация ракет завершена в связи с вводом нового типа вооружения, отметил он.

Ранее News.ru писал, что в 2021 году пуски лёгких ракет «Рокот-2» могут быть возобновлены. Это позволит за три года выйти на получение доходов в размере свыше 8 миллиардов рублей ежегодно.

Ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» состоит из блока ускорителей (первая и вторая ступени) и космической головной части, состоящей из разгонного блока «Бриз-КМ», головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.