Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения сил ВСУ с помощью Су-34

Минобороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видеозапись боевого применения бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты Вооружённых сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ в любое время суток и в любых погодных условиях.

Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России в ходе выполнения полётных заданий выполняют задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения, — отмечается в сообщении.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Львова 124-й объединённый центр обеспечения тыла командования сил логистики украинских военных. Отмечается, что там находилась крупная партия американского и европейского вооружения, поступившего за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран

18 апреля российское военное ведомство также опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Информацию о целях российские военные получили по разведывательным каналам, она подтвердилась при проверке и уточнении техническими средствами разведки.