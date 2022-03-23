Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского ЗРК С-300

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ на северной окраине Киева. Он был обнаружен беспилотным летательным аппаратом, после чего по ЗРК был нанесён точечный удар высокоточным ракетным вооружением, пишет ТАСС.

В результате точного попадания комплекс ПВО ВСУ был уничтожен, — сообщили в министерстве.

Ранее Министерство обороны России впервые опубликовало кадры удара ракетами «Калибр» из комплекса морского базирования и видеозапись пуска снарядов из ракетного комплекса «Бастион» по объектам военной инфраструктуры Украины. На кадрах видно, как с береговых позиций стартуют три ракеты комплекса «Бастион». Дальность полёта крылатой ракеты П-800 «Оникс» комплекса «Бастион» составляет до 600 километров, он предназначен для уничтожения морских целей.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в результате удара «Калибром» был ликвидирован крупный арсенал с вооружением и военной техникой ВСУ, в том числе и поступившей из стран Запада. Он располагался в населённом пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно.