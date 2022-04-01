Минобороны опубликовало интервью экипажей подбитых российских вертолётов

Вертолёт Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр с видео

Минобороны России опубликовало интервью с командирами вертолётов Ка-52, сумевших спасти свои машины после повреждений при нанесении авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов. Как говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит ТАСС, лётчики сумели сохранить вертолёты, повреждённые в результате обстрелов, и отремонтировать их.

На месте вынужденной посадки они своими силами сумели отремонтировать боевые машины, после чего продолжили выполнять боевые задачи, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела один из вертолётов Ка-52 получил четыре пробоины в корпусе, ремонтировать его пришлось под миномётным обстрелом ВСУ. Командир экипажа другого вертолёта рассказал, что при выполнении боевой задачи одно из попаданий было получено в левый борт, пуля дошла до внутренней части кабины. Однако вертолёт удалось довести до основного аэродрома и вернуться к выполнению задания после часового ремонта.

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