https://static.news.ru/photo/75e4d6b2-cbf1-11e9-b7db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России

Министерство обороны опубликовало видеозапись учебного запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Тактические учения прошли в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

Военные вели стрельбу по цели, которая имитировала важный объект условного противника. Она была успешно уничтожена.

Как писал News.ru, во время учений военнослужащие также выполнили несколько нормативов. Контроль над выполнением задачи проходил с помощью беспилотного летательного аппарата.