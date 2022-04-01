Минобороны обнародовало кадры уничтожения украинских установок ЗРК С-300

Минобороны России показало в официальном Telegram-канале кадры нанесения удара по украинскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Как уточнили ТАСС в военном ведомстве, удар был нанесен боеприпасами комплекса «Краснополь» с лазерным наведением на цель: эти комплексы применялись в том числе во время операции в Сирии.

По зенитным ракетным комплексам С-300 ВСУ, развернутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесён удар высокоточным вооружением. <...> Пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены, — отметили в Минобороны.



Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные высокоточным ударом уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новосёлке, также был уничтожен один склад горюче-смазочных материалов.

За минувшие сутки средства ПВО РФ сбили в воздухе один украинский вертолёт Ми-8. Это произошло в районе населённого пункта Любимовка. Также были сбиты восемь украинских беспилотников в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь, Новомихайловское и Ваховка. При этом с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 124 украинских самолёта и 81 вертолёт. Также российская авиация за сутки поразила 52 военных объекта украинских войск, в том числе три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».