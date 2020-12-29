Минобороны нарастит закупки Су-57

https://static.news.ru/photo/3f48d942-4ac0-11eb-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы Минобороны РФ Алексей Кравченко сообщил, что ведомство нарастит закупки истребителей пятого поколения Су-57.

Сейчас идёт проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолётов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения, — сказал замминистра в беседе с «Красной звездой».

По словам Криворучко, до конца 2022 года министерство получит 22 истребителя.

В декабре ВКС получили первый серийный Су-57. Сейчас эта машина находится в Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске Астраханской области, где её используют для испытания новейших гиперзвуковых средств поражения. Первый серийный Су-57 официально числится на вооружении у одного из авиаполков Южного военного округа. Согласно действующей программе вооружений, ВКС должны получить 76 Су-57 к 2028 году.

Как писал NEWS.ru, американский аналитический журнал National Interest объяснил, почему истребитель Су-57 является «реальной угрозой для НАТО». Журналисты отмечают впечатляющие аэродинамические возможности боевой машины, которая может искусно вести воздушный бой и совершать «экстремальные манёвры». Они назвали Су-57 лучшим истребителем в своём классе для завоевания превосходства в воздухе.