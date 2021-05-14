Минобороны решило отсудить полмиллиарда рублей у производителя Су-30

Министерство обороны России обратилось с иском в Арбитражный суд Москвы, в качестве ответчика указана Научно-производственная корпорация «Иркут», выпускающая среди прочего истребители Су-30. Ведомство требует взыскать с НПК 504 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск поступил в суд ещё 14 мая, однако он до сих пор не принят к производству. В карточке дела пока
НПК «Иркут» входит в ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Предприятие также производит гражданские самолёты МС-21 и учебно-тренировочные Як-130. Филиал «Иркута» — компания «Региональные самолёты» — выпускает лайнеры Sukhoi Superjet 100.
В феврале Минобороны