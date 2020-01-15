https://static.news.ru/photo/5203b6fc-37b0-11ea-8228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретённые у России ЗРС С-400 будут введены в строй в первой половине 2020 года.

По словам министра, в настоящее время продолжаются монтажные работы и процесс обучения эксплуатации зенитно-ракетных систем. Он завершится в апреле-мае, пояснил Акар в интервью изданию Turkiye.

Некоторое время назад спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что Анкара не боится санкций, введённых США в связи с покупкой С-400. По мнению властей, эти ограничения не способны оказать существенного влияния на Турцию, в том числе и в экономической сфере.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон привела в негодование эффективность С-400 в Турции. Тестирование систем ПВУО показало, что они полностью закрывают воздушное пространство страны от американских истребителей.