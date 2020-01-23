Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам политика, российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 совместимы с американскими истребителями F-35. Они не представляют особой угрозы для НАТО. Также они безопасны и для союзников альянса. Чавушоглу предложил собрать специальную рабочую группу для более подробного изучения этого вопроса.
Как ранее писал NEWS.ru, Турция получила от российской стороны уже более 120 ракет для С-400 «Триумф». Закупать оружие у России было решено после того, как союзники по НАТО отказались продавать аналогичную технику.
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