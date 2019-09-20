https://static.news.ru/photo/428ca35c-dbb5-11e9-b4a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал глупым заявление американского военачальника о планах по преодолению системы ПРО Калининградской области. Он посоветовал Соединённым Штатам обратить внимание на состояние собственных систем противоракетной обороны, не защитивших нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединёнными Штатами, — цитирует «Интерфакс» Медведева.

Председатель российского правительства также подчеркнул, что США нужно своими системами ПРО заниматься, а не высказывать «дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию».

Как писал News.ru, Министерство иностранных дел РФ квалифицирует как угрозу России слова командующего ВВС США в Европе о возможности прорыва системы ПВО Калининграда. С таким заявлением генерал Джеффри Харриган выступил на конференции Air, Space & Cyber (ASC) Ассоциации ВВС.

Харриган сообщил, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО. Поэтому ВВС США подготовили план прорыва созданной там системы ПВО. При этом он отказался раскрыть подробности стратегии США по прорыву противовоздушной обороны Калининградской области.